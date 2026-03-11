E’ stato fermato un 35enne egiziano per la violenza aggressione avvenuta ieri sera, a Bari, a pochi passi dalla spiaggia di Pane e Pomodoro. La vittima, un 16enne connazionale dell’uomo fermato, è stata raggiunta da alcuni fendenti al collo e alla gamba. Il giovane è stato soccorso sul posto da una equipe sanitaria del 118 e poi portato al Policlinico di Bari per accertamenti. Non sarebbe in gravi condizioni. Sul luogo dell’accoltellamento è intervenuta la Polizia di Stato che ha avviato le indagini per far luce sull’episodio. Al vaglio ci sono le telecamere di sorveglianza presenti in zona che potrebbero aver immortalato il responsabile. Poche ore dopo l’aggressione infatti gli agenti hanno fermato il 35enne egiziano la cui posizione ora è vaglio delle autorità. Al momento non si esclude la pista, compresa quella dell’aggressione a scopo di rapina. Un’azione piuttosto grave e violenta, come raccontano le macchie di sangue sulla scena. Al giovane sarebbe stato sottratto lo smartphone.