Reading, musica e arte itineranti, una mostra fotografica nei negozi. Dal 7 al 14 marzo è tornato a Bari “Il commercio si veste di donna”, la rassegna organizzata dal Municipio II, che, in continuità con le edizioni precedenti, si propone di creare una rete di commercianti del territorio per animare strade e piazze con attività culturali in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne. Anche per l’edizione 2026, le vetrine di numerosi esercizi commerciali di Corso Benedetto Croce, via Volta, viale Don Luigi Sturzo, viale Giovanni XXIII e via Concilio Vaticano II, sono state impreziosite da ritratti, fotografie e opere di donne, realizzate e messe a disposizione gratuitamente da alunne e alunni del liceo artistico e coreutico “De Nittis- Pascali”, da artisti del territorio, fotografe e fotografi dell’associazione “Fotografi di strada”.

La rete di commercianti del territorio ha ospitato anche eventi culturali, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne. Quest’anno il tema proposta è “Storie di donne”, rappresentate dai “Fotografi di strada” con una serie di mostre diffuse: “Presenze”, esposta negli esercizi commerciali di viale Giovanni XXIII e viale Concilio Vaticano II; “Tratteggi”, negli esercizi commerciali di corso Benedetto Croce, via Volta e via Don Luigi Sturzo. L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del ruolo della donna nella società, sulla parità di genere e sul contrasto a ogni forma di discriminazione e violenza e sulla disparità retributiva.

Alla mostra diffusa permanente saranno affiancati una serie di eventi culturali, tutti a ingresso libero, che celebrano l’arte e la cultura al femminile attraverso mostre, esposizioni fotografiche, reading e presentazioni di libri, oltre a dibattiti ed esibizioni delle ragazze e dei ragazzi dell’accademia Unika. Si è partiti lunedì 9 marzo nell’esercizio commerciale Nino Armenise dove si sono esibite le danzatrici dell’accademia Unika e l’attrice Florinda Colella ha recitato un monologo. Si proseguirà nel supermercato Despar con le danzatrici e il maestro Daniele Fato, sempre dell’accademia. Martedì 10 marzo, alle ore 16, presso la Biblioteca Municipale Cagnazzi si terrà un incontro sull’importanza della figura femminile dal ruolo costituente ad oggi: previsti gli interventi della magistrata Angela Arbore, l’avvocata Olga Diasparro e lo storyteller Franco Liuzzi. Alle 19 la serata proseguirà nell’ottica Angel con le cantanti e chitarriste Silvia Silletti e Carmela Didio. Mercoledì 11 marzo, dalle ore 17, la boutique Sorrisi ospiterà la scrittrice Rossella Dentuto, autrice de “La seconda Tela”, nel dialogo con Gheti Valente, con interventi musicali di Angela Stramaglia; alle ore 18 la scrittrice Luciana Balducci presenterà il libro “Un estraneo il mio corpo” presso la Pasticceria Fanelli. La serata proseguirà, infine, alle 20 nella Pasticceria Ladisa con le danzatrici dirette dalla maestra Grazia Midori. Giovedì 12 marzo, alle 16, nella Biblioteca Municipale sarà proiettato “Amina”, storia di un’adolescente che sfugge alle restrizioni di genere nel suo paese, nascondendosi nella cella frigorifera di un tir per raggiungere l’Italia; dalle ore 17.30 i docenti Anna Garofalo e Rocco Capri Chiumarulo, con gli alunni della scuola Unika, si esibiranno nell’attività Hevea Materassi con un reading. Venerdì 13 marzo, alle ore 16.30, tra i quadri dell’artista Angela Medina, la boutique BK Bekreative presenterà la raccolta di poesie di Elena Diomede “Finché avrò sere fra le dita”; alle ore 17.30 la gioielleria Gioielli Di Chiara ospiterà la scrittrice Maria Grazia Carriero che, con “La Storia di Lina”, dialogherà con Gheti Velente e uno storico dell’arte. Dalle 18.30 il programma prosegue all’Opencafè con il coro guidato dalla maestra Loredana Savino e l’esibizione della chitarrista/cantante Federica Franco. La manifestazione si chiuderà sabato 14 marzo con l’esibizione degli alunni dell’accademia Unika all’esterno degli esercizi commerciali Terraviva e Terrabianca.