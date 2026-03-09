La stazione di Bari Centrale torna pienamente operativa e riapre alla circolazione ferroviaria con tante novità e, soprattutto, l’intermodalità, che offre la possibilità di un collegamento con la tratta Bari-Nord, gestita dalla Ferrotramviaria. Cronoprogramma perfettamente rispettato: i lavori di miglioramento avviati il 5 marzo si sono conclusi senza intoppi nella giornata dell’8, grazie all’impiego di oltre cento tecnici che hanno operato giorno e notte.

L’investimento da 120 milioni di euro ha permesso a Rete Ferroviaria Italiana di completare il raddoppio della linea Taranto-Bari e di attivare il moderno Apparato Centrale Computerizzato (ACC), un sistema all’avanguardia che permetterà una gestione più sicura e regolare dei treni in circolazione. Inoltre, sono state apportate modifiche importanti anche al cosiddetto “piano del ferro”, ovvero sono stati riconfigurati alcuni binari che renderanno possibili gli interscambi tra i diversi gestori ferroviari che operano nella stazione. In tal senso è ora possibile anche un collegamento con la tratta Bari-Nord.

Completa il quadro degli interventi l’aumento della velocità per alcuni itinerari in arrivo e partenza da Foggia, possibile sempre grazie al nuovo ACC. Lo stesso apparato che permetterà l’interconessione di prossima attivazione tra Bari Centrale e l’Aeroporto barese.

