Una corsa simbolica, nonostante la pioggia, si è svolta sul lungomare di Bari per sostenere le ragioni del “No” al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. La manifestazione, dal nome “vado di corsa a dire no”, è partita da piazza Diaz ed è stata organizzata dai gruppi “Avvocate e avvocati per il no” e “Società civile per il no al referendum””, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione promosse nelle ultime settimane in vista della consultazione. All’iniziativa hanno preso parte anche il comitato “Giusto dire No Bari” e la Cgil Bari, oltre ad altre associazioni. Presenti tanti rappresentanti della società civile, dell’avvocatura e della magistratura, tra cui anche il procuratore di Bari Roberto Rossi e il procuratore aggiunto Ciro Angelillis.