Questa mattina l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli si è recato in via Portoghese in occasione dell’ultima giornata di svolgimento del mercato settimanale prima del trasferimento all’interno del park&ride di corso Vittorio Veneto, ad angolo con via Brigata Regina.

Da lunedì 16 marzo, infatti, gli operatori mercatali si sposteranno nell’area di sosta nel quartiere Libertà per consentire il completamento dei lavori in via di Maratona relativi alla realizzazione del primo del tratto della corsia delle linee Verde e Blu: si tratta di una soluzione temporanea che vedrà i commercianti suddivisi in due turni mensili a causa del minore spazio a disposizione, cosicché possano allestire i propri stalli ogni due settimane. L’accordo, pienamente condiviso con i mercatali, è stato raggiunto nelle more della realizzazione del grande park&ride in via Tommaso Fiore, che potrà ospitare definitivamente al proprio interno tutti gli operatori mercatali senza turnazioni.

“Sono stato nell’area del mercato di via Portoghese prima del trasferimento nel park&ride di corso Vittorio Veneto per incontrare ancora una volta gli operatori – ha commentato Pietro Petruzzelli -. Da lunedì prossimo, infatti, il mercato settimanale del lunedì si trasferirà nel cuore del Libertà, un quartiere popoloso e particolarmente reattivo a novità di questo genere.

Le funzioni del park&ride, quindi, saranno trasferite in via straordinaria, solo il lunedì, nella grande area di fronte alla Fiera del Levante in via Verdi, che dista solo due chilometri dall’area di corso Vittorio Veneto e sarà servita regolarmente dalla navetta A. In realtà questa soluzione, concordata con gli operatori, ci permette di ottenere anche un altro risultato, oltre a quello primario relativo alla tutela del lavoro degli operatori mercatali, e cioè quello di aumentare, nella giornata del lunedì, la capienza del parcheggio a disposizione degli utenti del park&ride, che passerà dai circa 500 posti disponibili nell’area di via Brigata Regina ai quasi 800 posti in via Verdi. In questo modo, peraltro, gli utenti del park&ride e, più in generale, del servizio di trasporto pubblico, potranno cominciare a prendere confidenza con un’area che molto presto diventerà uno dei capilinea del sistema Brt”.

Come sempre, il mercato si terrà ogni lunedì, dalle ore 6 alle 15: all’interno dell’area sarà consentita la sosta dei mezzi utilizzati dagli operatori commerciali per l’attività di vendita sul posteggio loro assegnato e sarà vietato l’accesso ad altri veicoli.

Coloro che usufruiscono abitualmente dell’area park&ride di via Brigata Regina potranno parcheggiare la propria auto nell’area di sosta in via Verdi, di fronte alla Fiera del Levante, e usufruire del servizio di trasporto della navetta A, che ogni lunedì, in via straordinaria, proseguirà la propria corsa fino in via Verdi: il costo del ticket sarà sempre di 1 euro a veicolo (che sarà versato agli operatori Amtab all’ingresso dell’area di sosta) e di 30 centesimi per gli eventuali passeggeri (ticket acquistabili direttamente sulla navetta A).

Il servizio di trasporto a cura di Amtab garantirà la stessa frequenza di passaggio osservata nelle altre giornate, grazie a un incremento delle vetture dedicate.