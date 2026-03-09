Ancora violenze ai danni del personale medico in servizio a Bari. Due casi di aggressione si sono verificati, in meno di 24 ore, in altrettante strutture sanitarie del capoluogo.

L’episodio più grave è avvenuto nella serata di ieri, 8 marzo, all’interno del Policlinico, dove un 41enne barese è finito ai domiciliari dopo aver aggredito due sanitari. Secondo la ricostruzione, l’uomo si era recato al Pronto Soccorso, in compagnia della moglie, per accompagnare la madre, che aveva accusato un malore.

Dopo alcune ore di permanenza nel reparto, gli operatori, valutate le condizioni della paziente, l’hanno dimessa, spiegando ai familiari le indicazioni da seguire per il proseguimento delle cure.

La decisione però non sarebbe stata accolta positivamente dal figlio della donna, ritenendo la terapia indicata non adeguata. Da qui la reazione violenta, nei confronti di un medico e di un’infermiera, che hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 20 e 15 giorni.

Dopo l’aggressione il 41enne ha lasciato l’ospedale portando via la madre, mentre la moglie è rimasta al Policlinico insieme ai sanitari colpiti, che hanno presentato denuncia. L’uomo è stato poi rintracciato, poco più tardi, all’ospedale San Paolo, dove si era recato con la madre nel tentativo di avere un secondo consulto medico.

Meno di 24 ore prima, nella serata di sabato 7 marzo, proprio l’ospedale San Paolo era stato teatro di un altro caso di violenza, ai danni di un’infermiera in servizio al Pronto Soccorso. Due episodi ravvicinati, che riaccendono i riflettori sulla questione sicurezza del personale medico impegnato nei reparti di emergenza.