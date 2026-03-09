Si terrà martedì 10 marzo, a partire dalle 9.00, all’interno di Villa Morisco (corso Umberto I n° 51, Bari-Santo Spirito), il XII Congresso regionale della Uiltrasporti di Puglia. Durante la giornata, dopo la verifica del lavoro svolto nel quadriennio appena concluso, verranno elaborati e definiti gli obiettivi per i prossimi 4 anni e verrà formalmente ufficializzato il nome del nuovo Segretario Generale regionale.

Al Congresso parteciperanno oltre 120 delegati dei lavoratori provenienti da tutte le province della Puglia, i quali saranno chiamati ad esprimersi sulle tesi congressuali e a eleggere gli organi statutari e le cariche di quadri e dirigenti del sindacato, oltre che i componenti della Segreteria che andrà ad affiancare il nuovo Segretario Generale regionale. I lavori saranno poi conclusi dal Segretario generale nazionale della Uiltrasporti, Marco Verzari.

«Dopo 48 anni di militanza sindacale, di cui gli ultimi 12 da segretario generale regionale, sono contento di poter finalmente andare “in pensione” e di lasciare (per il raggiungimento dei limiti di età) la guida della Uiltrasporti Puglia ai più giovani» ha commentato Vincenzo Boffoli, segretario uscente, che ha poi aggiunto: «Questo XII Congresso regionale sarà l’occasione per accogliere volti nuovi, sempre però rimanendo nel segno della continuità politica. Perché la Uiltrasporti resterà sempre al fianco delle persone, dei lavoratori e di chi più ne ha bisogno, a prescindere da chi ne sarà alla guida».

All’importante appuntamento prenderanno parte, tra gli altri: Raffaele Piemontese (assessore a Infrastrutture e mobilità della Regione Puglia), Domenico Scaramuzzi (assessore alla Cura del territorio del Comune di Bari), Antonio Vasile (presidente di Aeroporti di Puglia), Stefano Frontini (segretario generale Uil Puglia), Francesco Mastro (commissario straordinario Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale), Giuseppe Macchia (direttore operativo infrastrutture Bari di Rfi) e Antonio Tresca (direttore regionale Puglia e Basilicata di Trenitalia).