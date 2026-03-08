È stata inaugurata oggi, 8 marzo, nella Fiera del Levante di Bari la X edizione di Levante PROF, la mostra internazionale eno-agroalimentare dedicata al mondo professionale dell’ospitalità e della ristorazione, in programma dall’8 all’11 marzo 2026. La manifestazione è presentata dagli organizzatori come uno dei principali appuntamenti del Sud Italia per i settori food, beverage, Ho.Re.Ca. e dell’agroalimentare made in Italy.

«Iniziative come Levante PROF confermano quanto il comparto agroalimentare e quello dell’ospitalità siano centrali per la crescita economica della nostra regione. Qui non si incontrano soltanto imprese e operatori, ma visioni, competenze, filiere produttive e opportunità concrete di sviluppo», dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Paolicelli.

«Le aziende gastronomiche pugliesi – prosegue – rappresentano un patrimonio prezioso. Sono imprese che custodiscono tradizioni, valorizzano materie prime d’eccellenza, generano occupazione e portano nel mercato un racconto autentico della Puglia. Parlare di cibo oggi significa parlare anche di territorio, turismo, reputazione e capacità di creare valore attorno alle nostre identità produttive».

All’interno della manifestazione trova spazio anche Splash, area collegata alla fiera con espositori dedicati ai mondi del beverage, spirits, mixology, servizi e hospitality, a conferma di una filiera sempre più integrata tra produzione, somministrazione, accoglienza e innovazione.

«Come Regione continueremo a sostenere le imprese – conclude l’assessore Paolicelli – che investono in innovazione, promozione e qualificazione dell’offerta. Per noi accompagnare le aziende gastronomiche significa sostenere lavoro, impresa e futuro, ma anche rafforzare l’immagine di una Puglia che sa distinguersi attraverso il buon cibo, il buon bere e la cultura dell’ospitalità».