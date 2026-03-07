È stato ripristinato in corso Vittorio Emanuele II il busto di Nicola I Mirkov Petrović, re e fondatore del Regno del Montenegro, per il quale lo scorso 7 febbraio il sindaco Vito Leccese aveva chiesto agli uffici di adottare con urgenza le azioni necessarie per evitare possibili rischi per l’incolumità pubblica.

Nelle settimane precedenti, infatti, per cause ancora in fase di accertamento, si era danneggiata una parte del basamento sul quale poggia il monumento, provocando l’inclinazione del busto su un lato.

L’intervento è stato eseguito nell’ambito dell’accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria delle componenti edilizie di piazze, giardini e aree pedonali, affidato all’impresa La Vittoria s.r.l., che ha sub-affidato le operazioni di ripristino alla Fonderia Artistica Magnifico di Modugno.

Il busto in bronzo, realizzato dallo scultore Risto Radmilović (firma Radmilovic ’04, presumibilmente inaugurato nel 2005), è stato rimosso e portato in officina dove sono state eseguite le operazioni di recupero e consolidamento. In particolare si è proceduto alla rimozione della ruggine e degli ossidi presenti nel sistema di ancoraggio originario, al ripristino del sistema di fissaggio al basamento con nuove componenti in acciaio inox, alla pulizia della superficie bronzea e al recupero della patinatura originaria, con successiva protezione mediante ceratura ad encausto.

Ieri mattina si è infine provveduto alla ricollocazione del busto nel suo alloggiamento originario, ripristinando così le condizioni di sicurezza e di decoro del monumento.