Grave atto intimidatorio a Giovinazzo dove l’auto privata del comandante della Polizia Locale, Vito Bovino, è stata danneggiata con un foro su una portiera, probabilmente causato da un oggetto contundente. E’ stato lo stesso comandante a scoprire il danno al termine del proprio turno di lavoro. L’episodio ha fatto scattare la solidarietà da ogni parte, politica e non, a cominciare dal sindaco di Giovinazzo Michele Sollecito che ha parlato di un «vile attacco». Vito Bovino ha denunciato alle autorità quanto avvenuto. L’auto, una Renault Kadjar, era parcheggiata nel piazzale antistante il PalaPalmiotto di via Devenuto.