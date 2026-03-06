Alla preoccupazione per lo stop alle domande di finanziamento, si aggiunge quella per l’assenza di fondi utili a sostenere le richieste già pervenute. È quanto emerso dalla seduta congiunta delle Commissioni Bilancio e Commercio, convocate d’urgenza nella giornata di ieri, giovedì 5 marzo, per discutere del fermo imposto dalla Regione Puglia alle richieste di agevolazioni PIA e MiniPIA, gli incentivi destinati alle imprese sul territorio regionale e che si avvalgono dei fondi europei 2021-2027.

Sono 4840 le pratiche attualmente in sospeso, il cui finanziamento da parte della Regione Puglia ammonterebbe a 2 miliardi e 700 milioni di euro. Ma la disponibilità di cassa è ferma a 1 miliardo e 150 milioni, così Decaro studia soluzioni alternative. Il Presidente si è detto ottimista. Molti dei soldi mancanti potranno essere recuperati dal Fondo Sviluppo e Coesione finanziato con risorse nazionali, ma sarà necessaria una fase di contrattazione con il governo centrale per modificarne l’utilizzo. Ulteriore denaro giungerà da circa il 25% delle domande attualmente in coda che, secondo Decaro, «fisiologicamente non arriveranno a finanziamento per rinunce o perchè respinte». Infine, sarà istituita una task force per accelerare i tempi di valutazione delle pratiche e portarle a compimento entro la fine del 2026. Così, sostiene, tutte le domande troveranno finanziamento e poi si potranno nuovamente aprire i bandi.

Ai buoni auspici del presidente regionale fanno da contrappeso gli innumerevoli interventi politici da parte delle opposizioni. Il deputato Davide Bellomo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia alla Camera, parla di «colpo di mannaia allo sviluppo dell’economia pugliese». Lobuono, ex candidato alla presidenza della Puglia per il centrodestra, accende invece i riflettori sulle reali tempistiche con le quali le pratiche saranno evase e si chiede come sarà possibile terminarle entro il 31 dicembre 2026, «se solo 390 domande sono state chiuse negli ultimi due anni. Di questo passo ci vorranno vent’anni». Infine, la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Tonia Spina si dice preoccupata per la BAT, provincia che rischia di essere penalizzata più di altre, dovendo scontare già importanti ritardi nel proprio sviluppo economico.

Una situazione spinosa, che continuerà a tenere banco nei prossimi mesi e le cui ricadute interesseranno direttamente l’economia pugliese, le aziende e gli imprenditori del territorio.

Nicola di Chio