Potrebbero essere state truccate in cambio di tangenti pagate a dirigenti della Asl di Bari le forniture di pareti attrezzate, per un valore complessivo di oltre 400mila euro, da installare all’interno del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli-Fasano e la fornitura di carrelli per un importo di oltre 889mila euro. Il primo appalto è stato vinto dalla Favero Health Projects di Montebelluna (Treviso), mentre quello per i carrelli sia dalla ditta veneta che dalla Hospital Scientific Consulting di Gravina.

Sono questi i due appalti, al centro del filone d’inchiesta che ha portato, a sette decreti di perquisizione e a un decreto di consegna documenti, notificati dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria del Comando provinciale di Bari. Gli indagati sono gli attuali dirigenti Angelo Maiano, Rocco Ianora e Giuseppe Volpe, Vincenzo Braia della Hospital Scientific Consulting di Gravina, la sua segretaria Giuseppina Volpe, il direttore dei lavori dell’ospedale, il professor Francesco Ruggiero della Manens di Bari, azienda che si è occupata della progettazione dell’ospedale, e uno dei soci della Favero Health Projects spa, Giordano Favero, e l’ex dirigente Nicola Sansolini, inizialmente Rup dell’appalto dell’ospedale e finito in carcere a novembre 2024 e già condannato per le tangenti sui lavori di manutenzione. Il procuratore aggiunto Ciro Angelillis e i pm Claudio Pinto e Savina Toscani contestano a tutti, a vario titolo e in concorso tra loro, l’ipotesi di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e turbata libertà degli incanti. L’indagine rappresenta uno stralcio di quella sulle tangenti nell’Azienda Sanitaria barese che, nel novembre del 2024, aveva portato all’esecuzione di 10 misure cautelari (6 in carcere e 4 ai domiciliari). In quella occasione, il lavoro degli investigatori aveva fatto luce su alcuni appalti per la manutenzione negli ospedali della ASL di Bari, affidati ad imprenditori “amici” in cambio di regali e favori. Diciassette erano gli indagati, dieci gli arrestati, tra cui proprio Sansolini, che, nel corso di un interrogatorio, ha illustrato agli investigatori il funzionamento del sistema corruttivo.