Proseguono i lavori per la realizzazione del sistema BRT — Bus Rapid Transit — il nuovo sistema di trasporto rapido di massa finanziato con fondi europei Next Generation EU nell’ambito del PNRR. Per consentire l’avanzamento del cantiere, sono state adottate nuove ordinanze dirigenziali che regolamentano temporaneamente la circolazione su alcune arterie cittadine.

Su via Caldarola, nel tratto compreso tra via Loiacono e via Toscanini, è in vigore fino al 4 aprile il restringimento della carreggiata con divieto di fermata nel tratto interessato dai lavori. Dal 9 marzo al 9 aprile analoghi provvedimenti riguarderanno via della Costituente e viale Luigi Einaudi, nel tratto compreso tra via della Costituente e via della Resistenza, lungo la carreggiata adiacente al Parco 2 Giugno, dove saranno istituiti restringimento di carreggiata e divieto di fermata su entrambi i lati della strada. Durante l’esecuzione dei lavori sarà comunque garantita la percorribilità di almeno una corsia di marcia, con la circolazione regolata da movieri e apposita segnaletica temporanea.

Le arterie interessate dai cantieri corrispondono ad altrettante direttrici del futuro sistema BRT. Su via Caldarola transiteranno sia la Linea Verde sia la Linea Rossa: la prima, la più estesa tra le quattro previste con circa 10 chilometri e 35 fermate, collegherà il capolinea nord di via di Maratona con il capolinea sud di via Aquilino; la seconda, lunga circa 7 chilometri, unirà piazza Aldo Moro con via Aquilino, condividendo con la Linea Verde il tratto finale proprio da via Caldarola. Su viale Einaudi passerà invece la Linea Lilla, che partirà da piazza Aldo Moro per collegare il centro urbano con via Luigi Einaudi, nei pressi del Parco 2 Giugno.