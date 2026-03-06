Stamattina è stato firmato il verbale di consegna dei lavori del Lotto 3 — «Parco costiero Torre Carnosa» — nell’ambito del programma di rigenerazione urbana Bari Costa Sud. A siglare il documento il direttore della ripartizione Governo e Sviluppo strategico del territorio, Pompeo Colacicco, insieme a Francesco De Marco, rappresentante dell’aggiudicatario RTI Flora Napoli Srl/De Marco Srl, e a Egizia Gasparini, direttrice dei lavori per Dodi Moss Srl. Presenti alla cerimonia il sindaco Vito Leccese, gli assessori Domenico Scaramuzzi e Pietro Petruzzelli, la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti e Luigi Paglialunga in rappresentanza di ALES Spa, società in house del Ministero della Cultura.

Si tratta del quinto dei sei lotti che compongono l’intero intervento di Costa Sud: resta da formalizzare solo la consegna del Lotto 1, che l’amministrazione conta di completare a breve. Il finanziamento disponibile per il primo stralcio ammonta a 11.478.088,53 euro, a valere su fondi PNC al PNRR M1C3 — Turismo e Cultura 4.0. Il secondo stralcio, funzionalmente subordinato al primo, sarà realizzato in una fase successiva attingendo alle eventuali economie di appalto, previa intesa con l’ente finanziatore. Il tempo esecutivo previsto è di circa un anno dalla consegna definitiva.

L’area di intervento si estende su una superficie complessiva di 120.400 metri quadrati, attualmente occupata in gran parte da orti costieri in abbandono, incolti e immobili degradati nella piana costiera compresa tra la ferrovia e la costa rocciosa. Al termine dei lavori, lo spazio conterà 58.700 metri quadrati di pineta e bosco mediterraneo, 25.800 metri quadrati di macchia mediterranea, 2.000 metri quadrati di gariga, 1.700 metri quadrati di rain garden, oltre a 17.682 arbusti e 399 alberi di nuova piantumazione. Uno degli interventi cardine del progetto è l’arretramento della strada litoranea verso l’entroterra, che consentirà di guadagnare spazio pubblico da destinare al tempo libero e al parco costiero sul mare, trasformando il lungomare in una passeggiata esclusivamente pedonale.

Il progetto è articolato in due stralci funzionalmente autonomi: il lotto ovest, che comprende la fascia di lungomare, l’area di macchia mediterranea, la parte più ampia di pineta e tutti gli interventi sulla viabilità carrabile e ciclabile, e il lotto est, dedicato alla pineta con funzioni di aggregazione. Dal punto di vista naturalistico, la riqualificazione punta alla ricostruzione di un ecosistema antico, con la pineta che in passato si estendeva fin quasi sul mare. Le specie scelte sono tutte autoctone e selezionate anche per la resistenza alla xylella fastidiosa: pino d’Aleppo, corbezzolo, carrubo, olivo nelle varietà Favolosa, Leccino e Lecciana, mandorlo, leccio e tamerice per l’area boschiva; ginepro, cappero, elicriso, lentisco e terebinto per la macchia mediterranea; limonio, salicornia e finocchio marino per la gariga costiera.

Sul fronte della mobilità, il progetto introduce corsie ciclabili nel settore est e una vasta passeggiata lungomare nel settore ovest, realizzata attraverso interventi di depavimentazione con materiali compositi drenanti. La rete dei percorsi pedonali includerà un asse ludico-sportivo nella pineta, aree attrezzate per il relax, lo sport e il gioco, piazzette con chioschi ristoro e servizi igienici, solarium con accessi al mare e un percorso per running e pattinaggio. I chioschi, della stessa tipologia già adottata per il Lotto 2 «Torre Quetta», saranno realizzati in platform frame di legno con fondazioni completamente reversibili ed ecocompatibili.

Per garantire la sostenibilità gestionale, il progetto prevede illuminazione pubblica con 196 corpi illuminanti a LED ad alta efficienza, smaltimento delle acque meteoriche tramite rain garden e trincee drenanti, e l’impiego generalizzato di materiali durevoli e resistenti all’ambiente salmastro.

Un passaggio non secondario ha riguardato l’acquisizione delle aree: poiché parte delle opere insiste su suoli privati, gli uffici comunali hanno avviato le procedure espropriative, riuscendo a sottoscrivere accordi compensativi con circa il 50 percento dei proprietari, ai quali sono stati riconosciuti diritti volumetrici ridotti da esercitare in altre aree della città già previste dal Piano urbanistico esecutivo di Costa Sud.

«Con il PUE di Costa Sud stiamo sperimentando concretamente l’applicazione degli strumenti della perequazione e della compensazione urbanistica», ha commentato il sindaco Leccese. «Circa il 50% dei proprietari dei suoli nell’area di Torre Carnosa, dove il piano Quaroni prevedeva una lottizzazione per circa 500mila metri cubi, ha aderito alla proposta di compensazione. Questo consentirà di orientare gli interventi verso un modello di sviluppo più sostenibile per la città.»

«Questo lotto è destinato al tempo libero, allo sport e al benessere dei cittadini di ogni età», ha sottolineato la direttrice dei lavori Egizia Gasparini, citando il paesaggista britannico dell’Ottocento Joseph Paxton nel definirlo «un luogo per i piaceri del popolo». «Parliamo di un grande intervento di forestazione urbana, oggi più che mai importante, in grado di garantire una maggiore permeabilità della grande zona periurbana di Costa Sud.»