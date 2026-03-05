Nell’estate 2026 Ryanair volerà dagli aeroporti pugliesi di Bari e Brindisi su 82 rotte, incluse 3 nuove destinazioni da Bari a Bucarest, Bristol e Trapani-Marsala. L’operativo è sostenuto dai 5 aeromobili Ryanair basati in Puglia (3 a Bari, 2 a Brindisi), che rappresentano un investimento complessivo di 500 milioni di dollari, «supportando oltre 5.400 posti di lavoro nella regione – si legge in una nota di Aeroporti di Puglia – e stimolando al contempo il turismo nelle due città e nella regione tutto l’anno».

La compagnia aerea opera da/per la Puglia da 22 anni, dove ha trasportato fino ad oggi oltre 60 milioni di passeggeri. «La Puglia nel 2026, anche grazie al prezioso contributo di Ryanair, può arrivare ad essere tra le regioni più visitate d’Italia – commenta Antonio Maria Vasile, presidente Aeroporti di Puglia -. È un obiettivo ambizioso ma realistico, che poggia su una strategia condivisa di sviluppo, promozione e potenziamento dell’offerta turistica. Questa collaborazione, attiva da 22 anni, si conferma un elemento chiave della nostra strategia di crescita: continuiamo a lavorare per potenziare infrastrutture, servizi e qualità dell’esperienza aeroportuale, con l’obiettivo di rendere i nostri scali sempre più competitivi nel panorama nazionale e internazionale e di consolidare il posizionamento della Puglia tra le mete di riferimento del turismo italiano ed europeo. L’operativo Ryanair per la Summer 2026 – conclude Vasile – è il segno di un percorso di crescita sostenibile del traffico aereo in Puglia, con effetti positivi in termini di occupazione, indotto e valorizzazione del brand territoriale, e rappresenta un tassello fondamentale per accompagnare la regione verso il traguardo di essere una delle più visitate d’Italia».