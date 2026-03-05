La Procura del capoluogo vuole vederci chiaro su due appalti, del valore complessivo di oltre un milione di euro, affidati ad altrettante imprese dalla Azienda Sanitaria Locale di Bari. I finanzieri del Nucleo Polizia Economico Finanziaria hanno eseguito perquisizioni nei confronti di sette persone, tra le quali tre pubblici ufficiali, indagate in concorso e a vario titolo, con le accuse di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e turbata libertà degli incanti.

Sotto la lente d’ingrandimento della magistratura l’aggiudicazione, nel 2024 e nel 2025, di due appalti pubblici di forniture in ambito sanitario, per un totale di 1 milione e 300mila euro, da parte dell’ASL del capoluogo, a due aziende con sedi nelle province di Bari e Treviso, e relative ad una struttura ospedaliera del Barese.

Le perquisizioni dalle Fiamme Gialle, personali, locali e di natura informatica, sono state eseguite tra le province di Bari, Bergamo e Treviso. Tra le notifiche, anche un ordine di consegna emesso dalla Procura del capoluogo.

L’indagine rappresenta uno stralcio di quella sulle tangenti nell’Azienda Sanitaria barese che, nel novembre del 2024, aveva portato all’esecuzione di 10 misure cautelari (6 in carcere e 4 ai domiciliari). In quella occasione, il lavoro degli investigatori aveva fatto luce su alcuni appalti per la manutenzione negli ospedali della ASL di Bari, affidati ad imprenditori “amici” in cambio di regali e favori.