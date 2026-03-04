In data

Ha ricoperto l’incarico di Vicario del Questore nelle città di Matera e Taranto. Promosso Dirigente Superiore nel La sua eccellenza professionale è testimoniata da prestigiosi riconoscimenti, tra cui l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana (2013) e la consegna delle “Chiavi della città di Bari” (2022) per il suo costante impegno a tutela della legalità e della sicurezza del territorio. Nella mattinata odierna, il Questore di Bari ha ricevuto il Dott. De Tullio presso i propri uffici. Al termine di un cordiale scambio di saluti, il Questore gli ha rivolto i più sentiti auguri di buon lavoro, certo che la sua consolidata esperienza contribuirà in modo significativo alla sicurezza del sistema ferroviario e dei cittadini in tutto il territorio di competenza.