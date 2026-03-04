In data 2 marzo 2026, il Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Dott. Michele De Tullio, ha assunto ufficialmente l’incarico di Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria per Puglia Basilicata e Molise. Il Dott. De Tullio vanta una carriera di altissimo profilo, iniziata nei ruoli della Polizia di Stato nel 1989. Nel corso degli anni ha maturato una profonda esperienza operativa e investigativa, prestando servizio presso le Questure di Cuneo e Taranto in qualità di funzionario della Squadra Mobile, dove si è distinto nel contrasto alla criminalità organizzata. Il suo percorso professionale lo ha visto impegnato in contesti di rilievo nazionale e internazionale, quando per la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato distaccato per occuparsi di contrasto al terrorismo.
Esperienza Barese: Già Dirigente del Commissariato di Andria, nel 2010 viene promosso Primo Dirigente assumendo la guida della DIGOS di Bari, dove ha coordinato delicate indagini in materia di ordine pubblico e terrorismo internazionale. Ha ricoperto l’incarico di Vicario del Questore nelle città di Matera e Taranto. Promosso Dirigente Superiore nel gennaio 2024, dopo un periodo presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato a Roma e la guida del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Abruzzo e l’Umbria ad Ancona, il Dott. De Tullio torna nel capoluogo pugliese. La sua eccellenza professionale è testimoniata da prestigiosi riconoscimenti, tra cui l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana (2013) e la consegna delle “Chiavi della città di Bari” (2022) per il suo costante impegno a tutela della legalità e della sicurezza del territorio. Nella mattinata odierna, il Questore di Bari ha ricevuto il Dott. De Tullio presso i propri uffici. Al termine di un cordiale scambio di saluti, il Questore gli ha rivolto i più sentiti auguri di buon lavoro, certo che la sua consolidata esperienza contribuirà in modo significativo alla sicurezza del sistema ferroviario e dei cittadini in tutto il territorio di competenza.