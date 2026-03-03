Ieri 2 marzo, presso la sala conferenze del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato, il Questore Annino Gargano ha accolto 38 nuovi poliziotti, assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per potenziare gli organici della Questura e dei commissariati. In particolare sono giunti 16 Ispettori e 22 Agenti, destinati a dare nuovo impulso alle attività di istituto.

Durante il momento di accoglienza, il Questore ha rivolto un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati, sottolineando il valore strategico che rivestiranno nei settori di assegnazione e l’importanza del lavoro di squadra, spronandoli al massimo impegno.

L’arrivo di questi poliziotti rappresenta un segnale tangibile di attenzione verso il territorio barese, ha commentato il Questore, e il loro impiego nelle attività di contrasto alla criminalità e nel controllo del territorio permetterà di garantire una presenza ancora più capillare e una risposta più efficace alle istanze di sicurezza dei cittadini. Le nuove unità saranno immediatamente operative e andranno a rinforzare gli uffici che operano quotidianamente in prima linea per la prevenzione e la repressione dei reati, consolidando il legame tra la Polizia di Stato e la comunità locale.