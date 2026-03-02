Una insegnante di 65 anni in servizio in una scuola dell’infanzia di Bitonto è stata sospesa per sei mesi dal servizio su disposizione della magistratura. Il provvedimento cautelare scaturisce da indagini della Polizia avviate nel novembre 2025 dopo la denuncia presentata dai genitori di alcuni alunni per presunti maltrattamenti. Le attività investigative, che si sono avvalse anche di intercettazioni audio-video, avrebbero consentito di acquisire, in un mese e mezzo, elementi utili a riscontrare reiterate condotte vessatorie nei confronti dei minori affidati alla docente per ragioni di educazione, istruzione e vigilanza. Le condotte contestate consisterebbero in schiaffi, strattonamenti e punizioni ritenute non consone al contesto educativo.