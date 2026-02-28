Prima l’aggressione poi la rapina: è successo lo scorso 18 febbario, intorno alle 19, ad un imprenditore a cui sono stati sottratti auto, una Bmw, orologio di marca Rolex e bracciali Tennis, all’interno del parcheggio della sua azienda, sulla statale 96 in territorio di Palo del Colle, nel barese. Stando alle prime ricostruzioni e stando alle immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’azienda, il pastificio Gruppo Milo spa, in tre, vestiti di nero, a volto coperto e con guanti alle mani, lo avrebbero picchiato e minacciato di morte per farsi consegnare le chiavi della vettura e gli oggetti preziosi che aveva addosso. La vittima, il 51enne Peppino Milo, amministratore delegato della società, ha riportato ferite con prognosi di 7 giorni e ha sporto denuncia ai carabinieri. La banda avrebbe manomesso le fotocellule del cancello elettronico dello stabilimento, introducendosi nell’area parcheggio. Tre uomini, si vede nei video, si sono avvicinati alla vettura parcheggiata, una Bmw X6, impugnando oggetti, forse arnesi da scasso. In quel momento l’imprenditore ha raggiunto la macchina e sorpreso i tre. L’uomo ha raccontato di essere rimasto pietrificato mentre uno di loro lo immobilizzava prendendolo alle spalle, con il gomito gli stringeva la gola tentando di strangolarlo e con l’altra mano gli puntava al fianco un oggetto metallico appuntito. Dopo gli avrebbero sottratto l’orologio e i braccialetti. In dialetto lo avrebbero poi minacciato, «io ti uccido», «fai attenzione che sappiamo che hai i figli a casa». Sono poi fuggiti con la macchina appena rubata, seguiti da un’altra macchina che era in attesa vicino all’ingresso con a bordo un quarto uomo. La vettura rubata è stata trovata bruciata in campagna il giorno dopo.