Sono state queste le parole del procuratore di Bari, Roberto Rossi, nel corso della sua requisitoria, iniziata oggi 27 febbraio e che dovrebbe durare per altre tre udienze prima della formulazione delle richieste di condanna, nel processo per falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza in cui sono imputati Marco e Gianluca Jacobini, rispettivamente ex presidente ed ex vicedirettore generale della Banca popolare di Bari. Una memoria di oltre 3mila pagine con i risultati delle indagini che nel 2020 portarono gli ex vertici ai domiciliari. Il processo nasce dall’indagine principale sul crac dell’istituto (oggi Banca del Mezzogiorno) nell’ambito della quale la posizione dei due Jacobini fu stralciata, relativamente ai reati oggi contestati, e i due finirono a giudizio immediato. La tesi dell’accusa è che gli Jacobini si sarebbero comportati da padroni della banca e che “Il bilancio – spiega Rossi – è stato falsificato in maniera costante almeno dal 2014, creando un’apparenza di buona salute di fronte a una situazione di sfascio che ha ingannato tutti quanti, per primi tutti i cittadini che hanno versato le somme alla banca perdendole all’interno delle azioni. Dai documenti interni emergeva un tipo di realtà, da dieci anni la banca era in default; dall’altro lato c’era la comunicazione falsa e ambigua”. “La banca – ha detto ancora – non riusciva a contenere i costi perché non era governata con l’idea di essere efficiente, era governata come una masseria, come ha detto un ispettore della Banca d’Italia. Loro dovevano governare e tenere tutto il resto sotto il tappeto”.