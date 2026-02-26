Hanno preso il via questa mattina le operazioni di piantumazione dei 25 alberi previsti da progetto all’interno della nuova area parcheggio del quartiere Sant’Anna. All’avvio delle attività ha partecipato, nel corso di un sopralluogo, l’assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente, Elda Perlino.

L’intervento di realizzazione della nuova area parcheggio, giunto alle fasi conclusive, ha permesso di riqualificare un’area di proprietà comunale, tra via Fratelli Prayer e via Conenna, estesa 2.315 metri quadri, per trasformarla in un parcheggio adiacente agli edifici di edilizia residenziale pubblica. L’area, prima del cantiere, si presentava incolta: ora accoglierà 25 alberi Grevillea robusta, pianta a fusto alto sempreverde, oltre a 300 arbusti ed essenze, in corso di piantumazione, del tipo Metrosideros, Teucrium ed Eremophila, specie resistenti all’aerosol marino.

«Tra pochi giorni sarà disponibile ai cittadini una nuova area parcheggio nel quartiere Sant’Anna, che abbiamo scelto di dotare, come molte altre nuove aree sosta, di alberi ed essenze – ha sottolineato l’assessora Perlino –, in chiave completamente green, ecosostenibile anche nell’utilizzo di materiali rispettosi dell’ambiente. Oggi abbiamo cominciato a piantumare 25 alberi sempreverdi, dell’età di tre anni, che cresceranno e contribuiranno a mitigare gli effetti dannosi della CO2, creando nuove zone d’ombra. Agli alberi si aggiungeranno più di 300 arbusti ed essenze: si tratta, dunque, di un piccolo intervento ma importante non sono per l’accessibilità e la fruibilità del quartiere, ma anche per le azioni di rinaturalizzazione che vogliamo continuare a portare avanti, a Sant’Anna e in tutta la città».

I lavori per la realizzazione della nuova area parcheggio sono stati finanziati con circa 345mila euro dalla Regione Puglia, nell’ambito del Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale – Linea di intervento 2 . Il principio di funzionamento prevede l’accesso da via Fratelli Prayer, con percorrenza antioraria delle autovetture, evitando intersezioni dei flussi interni e di entrata o uscita. All’interno del parcheggio sono stati realizzati 45 posti auto totali, di cui 2 destinati a persone con disabilità, e predisposte 2 postazioni per la ricarica di auto elettriche. Sono, inoltre, stati previsti 9 stalli per cicli, motocicli e per dispositivi di micromobilità. Il parcheggio sarà dotato di pubblica illuminazione, videosorveglianza e impianto di irrigazione temporizzato a goccia.

«Manca davvero poco all’apertura: stiamo completando la segnaletica e la piantumazione dei 300 arbusti – ha spiegato l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. La nuova area sarà, dunque, inaugurata nei prossimi giorni. Ci tengo a sottolineare che, come avvenuto in altre aree sosta, abbiamo prestato particolare attenzione alla qualità e alla sostenibilità dell’intervento, anche grazie all’utilizzo di materiali ecocompatibili: gli stalli sono, infatti, stati realizzati con una pavimentazione in mattoni autobloccanti, posati su sabbia fine, di modo da rendere la superficie totalmente drenante. L’obiettivo non era solo dotare il quartiere di una nuova area destinata alla sosta delle auto, ma anche sottrarre alle sterpaglie e al degrado un suolo, nato come relitto di lottizzazione, che oggi è diventato uno spazio funzionale, al servizio di chi frequenta Sant’Anna».