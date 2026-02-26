Tanta paura in una gioielleria di Bitonto. Intorno alle 18 di mercoledì 25 febbraio, quattro soggetti a viso coperto, armati di pistola e martello, sono entrati nell’attività commerciale Oro Sicolo della centralissima via Repubblica e, dopo aver aggredito fisicamente il titolare, lo hanno costretto a dar loro tutto il contenuto della cassaforte, portando via gioielli e orologi. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero atteso che i gestori si allontanassero momentaneamente per recarsi in un’agenzia viaggi per un check-in. Al rientro, sarebbero stati spinti con forza all’interno del locale e aggrediti. I rapinatori li avrebbero colpiti e minacciati, obbligandoli ad aprire la cassaforte, fuggendo poi con il bottino. Stando alle prime informazioni raccolte, tra i componenti del gruppo ci sarebbe almeno un soggetto originario di Bitonto, un altro della zona e due stranieri. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 per prestare soccorso ai titolari aggrediti. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei responsabili e ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti: sul posto polizia e gli agenti della scientifica.