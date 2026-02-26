«Con l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 – dichiara l’assessore al Bilancio Diego De Marzo – accompagniamo la città nel prossimo triennio garantendo la continuità di tutti i servizi fondamentali. Abbiamo approvato un bilancio solido, equo e sostenibile, senza aumentare la pressione tributaria o prevedere tagli ai servizi. Confermiamo misure importanti come le detrazioni per il canone concordato, uno degli assi portanti dell’azione amministrativa contro il caro affitti e l’emergenza abitativa.

Restano, inoltre, in vigore l’esenzione IRPEF per i redditi fino a 15mila euro e l’intero sistema dei servizi a domanda individuale, con tariffe che si collocano tra le più competitive a livello nazionale. Operiamo in un quadro finanziario complesso per gli enti locali, segnato dall’aumento generalizzato dei costi nell’ultimo triennio, dalle dinamiche inflazionistiche e dal concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Nonostante ciò, abbiamo lavorato per garantire stabilità, continuità e una visione chiara per il futuro della città, nel solco degli obiettivi programmatici dell’amministrazione Leccese».

Sul fronte Imu, il nuovo bilancio di previsione vede confermate le aliquote e detrazioni approvate per il 2025, senza alcun incremento. Resta anche la misura sul canone concordato con il 4 per mille, che scende ulteriormente al 3 per mille abbinandola alla riduzione statale, un provvedimento che, sottolinea Palazzo di Città, l’amministrazione “intende continuare a promuovere a fronte dei fenomeni perduranti del caro-affitti e dell’emergenza abitativa”. Confermate per il 2026 anche le tariffe Tari stabilite per lo scorso anno, sebbene “entro il prossimo 31 luglio 2026 occorrerà verificarne l’adeguatezza in base al nuovo PEF, da redigersi secondo il nuovo Metodo Tariffario MTR-3”. Confermate anche per il 2026 le aliquote dell’Addizionale comunale all’Irpef. Per quanto riguarda l’imposta di soggiorno, per il prossimo triennio il Comune prevede un gettito di 4,6 milioni di euro, destinati, come previsto dalla normativa, a finanziare interventi in materia di turismo, a sostegno delle strutture ricettive, o per la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, e ancora, in parte, per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.