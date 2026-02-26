Sono 17 le società pugliesi, con sedi nelle province di Bari, Foggia e Lecce, coinvolte nella maxi-frode fiscale da 35 milioni di euro che ha visto la partecipazione di oltre 200 aziende in tutta Italia. Oggi, grazie ad una operazione della Guardia di Finanza, è stato smascherato il complesso sistema criminale e almeno 18 soggetti ne risultano coinvolti. Tra questi, la mente dell’intero raggiro, un uomo di Agrigento.

Il modus operandi: 7 società con sede legale a Roma e Milano, ma totalmente inattive, emettevano fatture false che simulavano rapporti di sponsorizzazione nei confronti delle oltre 200 società coinvolte tra Puglia, Lombardia, Veneto, Lazio e Umbria. Queste potevano così dichiarare pagamenti fittizi che permettevano di abbassare il proprio reddito e, dunque, pagare meno tasse. È importante sottolineare come tutte queste aziende, comprese quelle baresi, foggiane e leccesi, siano attive sul territorio, con anche importanti flussi economici all’attivo. A questo punto entrava in gioco la mente agrigentina: il soggetto tratteneva l’IVA delle fatture e una commissione variabile sugli importi riportati nei documenti fiscali.

I soldi venivano poi spostati su 200 carte prepagate: alcune intestate allo stesso agrigentino, altre ad amici e parenti di quest’ultimo. Ogni giorno, da ogni carta, venivano prelevati circa 1000 euro. Così via, fino a raggiungere una frode nazionale da 35 milioni di euro. Mentre le indagini proseguiranno nei singoli territori per accertare le responsabilità di ogni azienda coinvolta, l’agrigentino ha già chiesto di patteggiare la pena.