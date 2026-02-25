I Finanzieri del Nucleo Operativo Metropolitano Bari, unitamente a personale della Polizia Locale della Città di Bari, nell’ambito delle attività di controllo espletate nel centro cittadino, hanno sequestrato nei giorni scorsi materiale e attrezzature utilizzate per la preparazione delle cosiddette “sgagliozze”.

In particolare, gli operanti, impiegati in controlli orientati a verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare e sul lavoro, anche a seguito di segnalazioni da parte di cittadini residenti, hanno intercettato in un vicolo del borgo antico una vera e propria postazione attrezzata con un fornello utilizzato per la preparazione del tipico street food in assenza di ogni autorizzazione di carattere amministrativo e sanitario.

Al soggetto individuato e intento all’illecita produzione è stato contestato il commercio abusivo su area pubblica in quanto sprovvisto di autorizzazione comunale e in assenza di qualsiasi basilare norma igienico-sanitaria ai sensi della normativa vigente, mentre le attrezzature utilizzate, consistenti in un una bombola di gas piena collegata ad un fornello a unica fiamma con un tubo di gomma, sono state sottoposte a sequestro. La normativa nazionale, al riguardo, prevede che gli impianti a gas utilizzati su area pubblica per preparazioni dei cibi devono rispettare alcune condizioni minime di sicurezza, tra cui la distanza dai fabbricati e da altri banchi che utilizzano impianti a gas oppure che gli oli e i grassi di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti ed allontanati da possibili fonti di innesco.

Inoltre, le Fiamme Gialle hanno accertato che l’ambulante ispezionato era sprovvisto del registratore di cassa e della partita IVA, incorrendo, pertanto, anche nelle relative violazioni per aver svolto in modo del tutto abusivo rispetto agli obblighi fiscali l’attività di somministrazione di prodotti alimentari.

L’azione della Guardia di finanza, quale polizia economico-finanziaria, anche congiuntamente alla Polizia Locale, si colloca nel più ampio obiettivo strategico del contrasto ad ogni illecito di natura economico-finanziaria e mira, altresì, a tutelare la sicurezza del mercato e dei consumatori favorendo il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni dello Stato.