Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli amministrativi della Polizia di Stato disposti nella città di Bari ed in provincia, nei giorni scorsi i poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Bari Sud, unitamente a personale dell’Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato un accesso ispettivo presso la sede di un’azienda di autotrasporto operante su tratte nazionali e internazionali. Nel corso dell’attività, gli operatori hanno sottoposto a verifica i veicoli presenti nel piazzale aziendale, avvalendosi delle tecnologie e dei software in dotazione alla Polizia Stradale, che hanno consentito di acquisire e analizzare i dati dei tachigrafi digitali relativi agli ultimi cinquanta giorni di attività dei mezzi pesanti. Dall’esame della documentazione sono emerse numerose violazioni alla normativa comunitaria e nazionale in materia di tempi di guida e di riposo. In particolare, è stato accertato il frazionamento fraudolento dei periodi di riposo, finalizzato a consentire agli autisti di superare i limiti di guida previsti dalla legge.

Complessivamente sono state contestate infrazioni per un importo superiore a 150.000 euro, con la conseguente decurtazione di 1.780 punti dalle patenti professionali coinvolte.