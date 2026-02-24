Questa mattina, martedì 24 febbraio, il questore di Bari, Annino Gargano, ha visitato il Comando della Polizia Locale di Bari. Ad accogliere il questore, per la prima volta in visita nella sede di via Aquilino, a Japigia, sono stati l’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile, e il comandante della Polizia Locale, generale Michele Palumbo.

Il questore ha incontrato gli ufficiali del Corpo barese. L’incontro è stato occasione per ribadire l’importanza del lavoro sinergico e dello spirito di collaborazione, con cui la Polizia Locale e la Polizia di Stato operano quotidianamente a tutela della serenità della vita cittadina.