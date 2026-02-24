Un incontro di confronto su alcuni temi legati alla viabilità cittadina, soprattutto in vista della futura entrata in funzione del Bus Rapid Transit si è tenuto, all’interno degli uffici del Comune di Bari, tra una delegazione di tassisti e gli assessori alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli e alla Vivibilità urbana Carla Palone.

La delegazione di tassisti, composta da rappresentanti della sigla sindacale Usb Bari e della cooperativa Radio Taxi Bari, ha innanzitutto sottoposto all’amministrazione l’esigenza di garantire ulteriormente il rispetto degli stalli riservati ai taxi. Un impegno assicurato dall’amministrazione, grazie a quotidiane attività di verifica e di sanzione delle irregolarità, in primis la sosta selvaggia. I controlli degli agenti della Polizia Locale saranno ulteriormente potenziati.

Inoltre, con i tassisti sarà condiviso un elenco di priorità rispetto alle strade su cui intervenire con manutenzione della segnaletica, orizzontale e verticale, per rendere ancora più visibili i divieti nelle aree riservate ai taxi.

Infine, la delegazione ha comunicato agli assessori di avere avviato un’interlocuzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, circa la possibilità da parte dei taxi di utilizzare le corsie riservate al Brt, quando il Bus Rapid Transit entrerà in funzione, cioè nel 2027.

L’amministrazione comunale ha chiarito di non avere alcuna contrarietà rispetto a questa ipotesi, ma – ad oggi- il Ministero, considerando il BRT al pari dei tram, ha previsto di consentire il transito sulle corsie riservate esclusivamente al BRT, e ai mezzi di polizia e di soccorso solo in caso di emergenza (a sirene attive). L’interlocuzione sul tema continuerà nei prossimi mesi, anche in relazione alle risposte che il Ministero fornirà ai tassisti.