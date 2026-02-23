Investire su progetti inclusivi significa investire sul futuro della scuola e della società. Con questa idea è stato presentato, nella Sala Agorà della Regione Puglia, il progetto Scuola, Sport e Inclusione per il 2026. Nato nel 2017, rappresenta una delle esperienze più consolidate e riconosciute di inclusione scolastica tramite lo sport in Puglia. In cabina di regia, il Comitato Paralimpico Puglia, l’Assessorato allo sport per tutti della Regione Puglia e l’ Ufficio Scolastico Regionale. Dopo essersi rivolto alle scuole secondarie, da quest’anno il progetto si apre anche alle scuole primarie, con laboratori motori inclusivi nelle classi quarta e quinta di una scuola per provincia. Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, presenti tra gli altri l’assessore regionale al Welfare e allo Sport, Cristian Casili, il presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico, Gianni Romito e il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Giuseppe Silipo.

Il servizio.