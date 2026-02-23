I carabinieri della stazione di Casamassima, unitamente a personale dell’Ufficio Tecnico e della polizia locale del comune, hanno eseguito le ordinanze di sospensione dei lavori edili e delle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo nei confronti di un locale da ballo del posto. Le verifiche hanno messo in luce la gestione dell’attività in assenza di regolare licenza di pubblico spettacolo e trattenimenti, fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa.

La verifica è stata predisposta nell’ambito di un più ampio piano di controlli su tutta la provincia di Bari. L’attività ispettiva ha permesso di accertare che, sebbene il locale avesse presentato una segnalazione certificata di inizio attività e disponesse di una licenza per somministrazione di alimenti e bevande, aveva organizzato vere e proprie serate di ballo con la partecipazione di centinaia di persone.

Durante gli eventi musicali, di intrattenimento danzante e dj set, nella sala erano presenti oltre 200 persone, limite al di sopra del quale non basta una semplice scia, ma occorrono le autorizzazioni previste dagli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Al fine di tutelare l’incolumità dei clienti, è stata disposta l’immediata sospensione di ogni attività all’interno dell’intera struttura.