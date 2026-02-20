Si è svolta questa mattina, presso il Museo Civico Archeologico di Rutigliano, in Piazza XX Settembre, la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri, quale solenne riconoscimento per il servizio reso alla comunità locale. All’evento, hanno preso parte, il Generale di Brigata Gianluca Trombetti, Comandante Provinciale Carabinieri di Bari, il Sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano nonché numerose altre Autorità.

L’istituto della cittadinanza onoraria costituisce un riconoscimento conferito a quanti, pur non essendo iscritti nell’anagrafe del Comune, si siano distinti particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro e della scuola, ovvero abbiano compiuto imprese o prestazioni di straordinario valore in favore degli abitanti del Comune o in azioni di alto vantaggio per la Nazione o per l’umanità intera.

In tale cornice si inserisce l’Arma dei Carabinieri che, dalla sua istituzione nel 1814 ad oggi, in ben 211 anni di storia, ha sempre rappresentato un presidio costante di sicurezza e legalità. Particolarmente significativo è l’impegno profuso dalla Stazione Carabinieri di Rutigliano, la quale, tra l’altro, ha rivolto una costante attenzione ai giovani, con incontri nelle scuole dedicati alla sensibilizzazione su temi di grande attualità quali il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere, l’abuso di alcol e droghe, contribuendo in modo concreto alla formazione di una cultura della legalità. Numerosi, inoltre, gli interventi che hanno interessato direttamente la comunità rutiglianese e discussi proprio nell’ordine del giorno con il quale il consiglio ha deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria alla Benemerita: il pronto intervento in occasione dell’incendio verificatosi presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Eugenio Montale nonché l’intervento decisivo, nel settembre scorso, in favore di una donna in preda ad un forte stato di sconforto psicologico.

Il profondo legame tra il Comune di Rutigliano e l’Arma dei Carabinieri trova ulteriore testimonianza nella memoria del Vice Brigadiere Giuseppe Pasqualicchio, concittadino caduto in provincia di Udine nel 1945 durante l’espletamento del proprio dovere, decorato con due Croci al Merito di Guerra e la cui salma riposa nel sacrario dedicato ai Caduti presso il cimitero comunale. Nell’ottobre del 2024 l’Amministrazione comunale ha intitolato una strada alla sua memoria, quale segno tangibile di riconoscenza e continuità dei valori di servizio e sacrificio.

Il conferimento della cittadinanza onoraria rappresenta un segnale della gratitudine dell’intera comunità alle donne e agli uomini dell’Arma, per la professionalità, l’abnegazione e la profonda umanità con cui svolgono quotidianamente il proprio servizio al fianco dei cittadini.