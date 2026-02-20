Torna a Bari BTM Italia, l’evento internazionale dedicato al turismo, punto di riferimento per operatori, istituzioni e buyer di tutta la filiera turistico ricettiva. La XII edizione della manifestazione, in programma dal 25 al 27 febbraio, si terrà negli spazi della Fiera del Levante. Il tema scelto per quest’anno è “ri~genera”, un invito a costruire un turismo capace di custodire la propria identità trasformandola in leva strategica per il futuro, un ponte tra memoria e innovazione, tradizione e sostenibilità, esperienza e nuove traiettorie di sviluppo. Con oltre 16.000 mq di area espositiva, 9 sale conferenze, 8 aree tematiche, oltre 100 eventi e 400 relatori, BTM Italia rappresenta la piattaforma adeguata a presentare prodotti e servizi, intercettare buyer qualificati, dialogare con stakeholder del turismo nazionale e internazionale. Si tratterà di un evento multidisciplinare pensato per favorire un approfondimento sui settori legati al turismo e sulla crescita professionale attraverso workshop, meeting, talk e tavole rotonde con esperti di primo piano.