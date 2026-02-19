Avvicendamento alla guida del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Bari Nuova – Carrassi”. A partire dal 12 febbraio 2026, l’incarico di Dirigente è stato affidato alla Dott.ssa Simona Romano, Primo Dirigente della Polizia di Stato.

La Dott.ssa Romano, laureata in giurisprudenza, vanta una solida esperienza all’interno dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Entrata in servizio nel giugno 2005, nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di rilievo presso la Questura di Napoli ed ha diretto il Reparto Prevenzione Crimine di Torino.

Dall’agosto 2018 è stata assegnata alla Direzione Centrale Anticrimine – Servizio Controllo del Territorio. In virtù delle spiccate capacità professionali e dei risultati conseguiti, dal 1° gennaio 2026 la Dott.ssa Romano è stata promossa alla qualifica di Primo Dirigente.

Il Questore di Bari e i colleghi rivolgono alla Dottoressa Romano i migliori auguri di buon lavoro, certi che la sua comprovata professionalità rappresenterà un valore aggiunto per la sicurezza dei cittadini.