Sono 54 i Comuni pugliesi che andranno al voto domenica 24 e lunedì 25 maggio per l’elezione del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà due settimane dopo, domenica 7 e lunedì 8 giugno. Le date sono state comunicate ufficialmente ieri sera dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Andria e Trani sono gli unici due capoluoghi di provincia a tornare alle urne. Ad Andria si parte da due certezze: tenterà il bis la sindaca uscente Giovanna Bruno, alla guida di una coalizione di centrosinistra, mentre il centrodestra risponde con la discesa in campo del dott. Sabino Napolitano. A Trani si torna al voto dopo 10 anni di amministrazione Bottaro. Tre, al momento, le candidature ufficiali a sindaco: Angela Mercorio, alla guida del progetto civico “Rispettiamo Trani”, Sebastano De Feudis con un’altra coalizione di stampo civico, e Alessandro Moscatelli per “Articolo 97 – Liberi e Trasparenti”. Non hanno ancora sciolto le riserve né il centrosinistra, che raccoglie l’eredità dell’esperienza Bottaro, né il centrodestra che punta a riconquistare Palazzo di Città dopo oltre 10 anni di opposizione. L’unico altro Comune della Bat ad andare alle urne la prossima primavera è Minervino Murge, dallo scorso settembre governato da un commissario prefettizio. Non ci sono sino a questo momento candidature ufficiali, benché l’ex sindaca Lalla Mancini abbia dato da tempo la sua disponibilità a guidare nuovamente una lista di centrodestra. Nel Barese sono nove i Comuni a tornare al voto, di cui sei sopra i 15mila abitanti. A Corato, per ora, l’unico nome ufficiale è quello del sindaco uscente Corrado De Benedittis, espressione del centrosinistra. Situazione ancora più incerta a Molfetta, retta da un commissario prefettizio dallo scorso ottobre dopo la fine anticipata dell’amministrazione di Tommaso Minervini: a tre mesi dal voto non ci sono ancora candidature ufficiali. Nel Barese tornano alle urne anche Bitetto, Capurso, Conversano, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno e Palo del Colle. Undici i Comuni al voto in provincia di Foggia, tra cui Lucera e San Giovanni Rotondo. Ventuno quelli in provincia di Lecce, con centri importanti come Casarano, Gallipoli, Maglie e Tricase. Cinque i Comuni chiamati alle urne nel Brindisino, tra cui Mesagne, Ceglie Messapica e San Vito dei Normanni. Cinque anche in provincia di Taranto, con Manduria e Laterza tra i centri più popolosi.