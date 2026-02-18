Era impegnato nelle operazioni di scarico di un mezzo gommato da un camion, quando un malfunzionamento avrebbe provocato il movimento improvviso di una paratia che lo ha colpito sul volto con violenza. Incidente sul lavoro questa mattina a Palo del Colle, in piazza Diaz. Erano all’incirca le 6.30 quando un operaio di 42 anni, di nazionalità straniera, è rimasto ferito gravemente. Era impegnato con una ditta in subappalto incaricata della movimentazione mezzi. Con lui c’erano altri colleghi. L’intervento riguardava la pulizia delle strade. L’incidente sarebbe avvenuto mentre preparavano la discesa del mezzo gommato presente sul camion. L’esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri e del personale dello Spesal. Una volta colpito al volto, i colleghi del 42enne hanno immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto è intervenuta una equipe sanitaria del 118. Ora l’uomo si trova al Policlinico di Bari, dove è arrivato in codice rosso. Avrebbe riportato un trauma cranio-facciale. La prognosi è riservata.

Giorni neri sul fronte del lavoro in Puglia. Altri quattro incidenti sono stati registrati la scorsa settimana. L’operaio 57enne ferito ad una gamba a Corato giovedì scorso, 12 febbraio. Il giorno successivo il 56enne che ha riportato una contusione toracica a Barletta mentre era al lavoro su una gru per caricare un container. E poi ancora l’incidente sul lavoro anche all’aeroporto di Bari dove un operaio di 47 anni è precipitato nel vuoto da un’altezza di oltre tre metri. Sempre venerdì scorso, a Monopoli, un 61enne coinvolto in un sinistro sul lavoro: per lui un grave trauma con lesione che va dalla coscia all’addome fino a sotto il torace.