326 corse saltate solo nella giornata di oggi, altre sono state soppresse tra lunedì e martedì: il tutto a causa di assenze improvvise di decine di autisti, al momento circa una sessantina in malattia. Giorni di disagi per i pendolari degli autobus di Ferrovie del Sud Est che coprono una parte importante del trasporto su gomma nelle province di Bari, Taranto, Brindisi e Lecce. Il motivo delle assenze improvvise sarebbe una forma di protesta di alcuni dipendenti nei confronti di una normativa europea che Ferrovie del Sud Est si prepara ad applicare e che prevede una riorganizzazione dei turni a partire dal 1 marzo. La riorganizzazione è stata presentata il 12 febbraio, ma secondo i sindacati (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal) introdurrebbe squilibri nella gestione delle “doppie tratte”. Lamentata anche l’assenza di un confronto con le organizzazioni dei lavoratori. Ferrovie del Sud Est, dopo esserci scusata con i viaggiatori, già a partire da oggi è intervenuta per garantire le corse su gomma dalle 5 alle 8 e dalle 12.30 alle 15.30, invitando i pendolari a visitare il sito web di FSE per verificare il programma delle corse.