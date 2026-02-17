Non fu soltanto un tragico incidente autonomo, ma un impatto con ogni probabilità fatale quello tra la Fiat Bravo guidata da don Nicola D’Onghia e il corpo di Fabiana Chiarappa, la rugbista e soccorritrice del 118 di 32 anni deceduta lo scorso 2 aprile sulla provinciale tra Turi e Putignano. A metterlo nero su bianco è la Corte di Cassazione, che ha depositato le motivazioni della sentenza con cui, lo scorso novembre, aveva rigettato il ricorso dei legali del sacerdote, confermando l’obbligo di dimora a Noci (misura poi revocata a inizio febbraio, sebbene resti in vigore la sospensione della patente per tre anni).

Secondo gli ermellini, il ragionamento dei giudici del Riesame è «coerente e privo di vizi». Il punto centrale riguarda lo stato della giovane dopo la caduta dalla sua Suzuki: esistono elementi che indicano, con una «qualificata probabilità», che Fabiana fosse ancora in vita dopo aver perso il controllo della moto e che a ucciderla sia stato il successivo sormontamento da parte della vettura del parroco. La Suprema Corte è entrata nel merito anche della condotta di don D’Onghia, accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. I giudici hanno confermato i «numerosi profili di inverosimiglianza» nelle dichiarazioni fornite dal sacerdote nell’immediatezza dei fatti.

Il parroco aveva infatti sostenuto di non essersi accorto di aver travolto una persona, convinto di aver colpito semplicemente un sasso o una pietra. Una versione che la Cassazione ha ritenuto non attendibile, confermando la validità dell’aggravante della fuga e il pericolo, all’epoca, di un possibile inquinamento delle prove. La decisione della Cassazione solidifica l’impianto accusatorio mentre il procedimento si avvia verso le fasi successive, lasciando poco spazio alle tesi della difesa che puntavano a derubricare l’incidente ad una tragica fatalità avvenuta quando la vittima era già deceduta.