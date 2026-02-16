È il giorno del dolore a Palombaio, la piccola frazione di Bitonto, dove nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 febbraio, si sono svolti i funerali di Gianvito Carelli, il 17enne che ha perso la vita, nella notte tra venerdì e sabato, in un tragico incidente lungo la provinciale 22, tra Palombaio e Terlizzi.

La cerimonia è stata celebrata nella Parrocchia Maria Santissima Immacolata, che si è riempita di familiari, amici, conoscenti e cittadini, in occasione delle esequie.

Un ultimo saluto rivolto dai presenti in un rispettoso silenzio, carico di lacrime e commozione. Ad interromperlo solo il lungo e fragoroso applauso che ha accolto il feretro all’uscita dalla chiesa, mentre palloncini bianchi e celesti venivano liberati in aria, quasi a voler raggiungere lo sfortunato ragazzo fino al cielo

Un dolore condiviso con l’intera comunità di Palombaio che, in segno di vicinanza alla famiglia del 17enne, ha annullato tutte le manifestazioni in programma per il Carnevale.

Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri di Modugno, che hanno coordinato le indagini, il giovane viaggiava sul sedile passeggero di una Jeep Renegade a noleggio, guidata da un 19enne. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è uscita di strada, ribaltandosi e terminando la sua corsa contro un albero di ulivo, dopo aver urtato una recinzione ed un muretto a secco. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla vittima, e nel quale sono rimasti feriti il ragazzo alla guida ed un 18enne. I due giovani sono ricoverati a Bari, presso l’ospedale Di Venere e al Policlinico, ma non sono in pericolo di vita.