Ancora paura, ancora attimi di panico ad Adelfia: un incendio ha devastato un appartamento in via Maiorano nel tardo pomeriggio di ieri. Si tratta del secondo episodio simile, dopo quello del 31 gennaio in cui persero la vita i coniugi ultranovantenni Rocco Lotito e Antonietta Costantini. Fortunatamente questa volta, al momento dell’esplosione, i due anziani residenti nell’abitazione pare non fossero in casa e non si sono registrati feriti.

Sul posto sono intervenute quattro squadre di Vigili del Fuoco, un autobotte e un carro ARA per ricaricare le bombole d’ossigeno. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono state lunghe e si sono protratte fino alle 22 circa, a causa di numerosi mobili infiammabili, bombole di gas, batterie di auto e televisori. La presenza di così tanto materiale potenzialmente soggetto ad incendio ha impedito fino a questo momento di stabilire le cause esatte dell’esplosione.

Se la fortuna è stata al fianco dei due anziani, assenti al momento dell’incendio, lo stesso non si può dire del loro cane. Purtroppo, pare che l’animale fosse in casa quando le fiamme sono divampate e non sarebbe sopravvissuto.

L’episodio di via Maiorano, avviene a pochi giorni di distanza e a pochi metri da quello, mortale, di via Oberdan. E ricorda l’importanza di prestare sempre attenzione ai rischi che comporta la presenza di materiale infiammabile in casa.

Nicola di Chio