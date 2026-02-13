Il Politecnico di Bari aderisce all’edizione 2026 di “M’Illumino di Meno – Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili” promossa da Caterpillar, Rai Radio2 ( www.caterpillar.rai.it ) in programma in tutta Italia il 16 febbraio.

Lo farà con la RUS, la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (www.reterus.it) che accoglie in Puglia, oltre al Poliba gli atenei: “Aldo Moro” di Bari, di Foggia, del Salento e della LUM, tutti uniti nel promuovere azioni concrete di risparmio energetico e stili di vita sostenibili. Alle azioni previste dal Politecnico partecipa anche la Meit srl, società ESCo specializzata in gestione del patrimonio immobiliare, servizi energetici e di ingegneria.

Al Politecnico è previsto, per una settimana, dal 16 al 20 febbraio, dalle ore 18 alle 20, in contemporanea allo spegnimento del palazzo del nuovo Rettorato (campus universitario), la proiezione sulla parete dell’edificio (lato via Re David) messaggi di sensibilizzazione per stimolare una riflessione consapevole sui temi del risparmio energetico, della sostenibilità ambientale e dell’uso responsabile delle risorse. Con ciò s’intende promuovere un’esperienza immersiva in grado di unire comunicazione visiva e sensibilizzazione ambientale, in linea con i valori e gli obiettivi dell’iniziativa nazionale. L’Edizione 2026 porrà al centro il ruolo cruciale di scienziate e scienziati nella ricerca di soluzioni alla crisi climatica e nella costruzione di modelli virtuosi.

In occasione della giornata nazionale, 16 febbraio, alle ore 18,00, presso il palazzo del nuovo rettorato del Politecnico sarà attivata la proiezione in esterno alla presenza del rettore, dei docenti e studenti e dei rappresentanti di Meit srl.