Riorganizzazione del partito fascista, manifestazione fascista e attuazione del metodo squadrista come strumento di partecipazione politica: queste le motivazioni della storica sentenza emessa dal Tribunale di Bari a carico di 12 militanti baresi di CasaPound. Per la prima volta in Italia è stato contestato ad attivisti del movimento politico di estrema destra di voler dare nuova vita al disciolto partito fascista.

Il processo, avviato nel 2022, si chiude dopo 7 anni dall’aggressione squadrista avvenuta il 21 settembre 2018 nel quartiere Libertà di Bari. Quella sera alcuni manifestanti di un corteo anti-razzista, successivo alla visita dell’allora Ministro dell’interno Matteo Salvini, vennero intercettati dai militanti di Casa Pound a pochi metri dal Circolo Kraken, sede del partito estremista tutt’ora sotto sequestro. Come mostrarono le telecamere di videosorveglianza, i manifestanti furono picchiati con manganelli, cinture e sfollagente «in esecuzione di un disegno criminoso giustificato dalla ideologia fascista». Tra gli aggrediti anche esponenti di Sinistra Italiana e Alternativa Comunista.

Dei 18 imputati iniziali, 6 sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Tra questi l’andriese Fabio Silletti, l’unico a scegliere il rito abbreviato. Degli odierni condannati, invece, per 5 di loro è scattata la reclusione per 1 anno e 6 mesi; 2 anni e 6 mesi per i restanti 7, i quali hanno risposto anche delle lesioni procurate. Per tutti i 12, invece, è stata decisa la privazione dei diritti politici per cinque anni.

Nicola di Chio