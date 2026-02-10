Oltre 6mila nuovi appuntamenti fissati ma anche il 30% delle persone richiamate che hanno rifiutato oltre a 1500 irreperibili. Parliamo dei numeri del piano straordinario per le liste d’attesa in Puglia che sta entrando giorno dopo giorno nel vivo. In totale le visite e gli esami anticipati con il recall, e che hanno già un nuovo appuntamento fissato, sono 6.315. Il totale di visite ed esami già eseguiti nella prima settimana sono 3.023, mentre sono 136 i ricoveri già effettuati. Nella sola giornata di sabato scorso sono state eseguite complessivamente 341 prestazioni, tra cui colonscopie, risonanze magnetiche e Tac, ecografie, visite cardiologiche, oculistiche, urologiche e pediatriche, ecocardiografie e test da sforzo. Ma c’è anche chi rifiuta il nuovo appuntamento, circa il 30% e cioè 3315 persone.

L’azienda che ha richiamato il maggior numero di persone sia per prestazioni specialistiche sia per ricoveri è il Policlinico Riuniti di Foggia con 3.162 recall, 1.199 prestazioni anticipate e 377 prestazioni già eseguite. La Asl della provincia Barletta-Andria-Trani ha già eseguito 1.095 visite ed esami (le persone richiamate sono state 1.306). La Asl Lecce ha anticipato 75 ricoveri. L’Oncologico di Bari ne ha già effettuati 64.

Il piano di recupero prevede lo smaltimento delle liste di attesa dando la precedenza a chi, per gli esami specialistici, ha priorità U (entro 72 ore) o B (entro dieci giorni); o a chi è in lista per un ricovero con priorità A (entro 30 giorni). In totale sono state richiamate dalle aziende sanitarie pugliesi sino a sabato scorso 14.923 persone di cui 12.018 per visite ed esami e 2.905 per ricoveri. In termini percentuali i recall si attestano al 12% del target totale previsto entro il 30 giugno (124.320 prestazioni).

Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, in una nota, ha voluto ringraziare tutti gli operatori sanitari per il lavoro che stanno facendo. Obiettivo è quello di creare un rapporto di fiducia tra i cittadini ed il sistema ha ricordato Decaro.