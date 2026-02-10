Sono in corso i lavori di realizzazione della nuova area fitness all’interno del giardino intitolato alla memoria di Monica Dal Maso, in viale Kennedy, nel quartiere Poggiofranco. Lo rende noto l’assessore alla cura del territorio, Domenico Scaramuzzi.

L’intervento prevede la posa in opera di due attrezzi fitness, una barra per flessioni ed esercizi e delle parallele, e di 50 metri quadri di pavimentazione antitrauma, con cordoli di raccordo alla superficie esistente. La pavimentazione antitrauma, installata a cura del comune di Bari, è oggetto di donazione da parte della società Coloplast S.p.A. di Bologna, che ha fornito 50 metri quadri di pavimentazione sostenibile modulare, realizzata mediante il recupero degli scarti di produzione dei propri dispositivi medicali.

I moduli della pavimentazione, aventi dimensione di 50 per 50 centimetri, sono costituiti da materiale innovativo e riciclabile, conforme ai principi dell’economia circolare e della riduzione dell’impatto ambientale. La loro posa in opera consente di valorizzare aree urbane e spazi pubblici con una soluzione ecologica, resistente e facilmente manutenibile.

«I lavori per la realizzazione dell’area fitness sono cominciati ieri e, compatibilmente con le condizioni meteo, termineranno in pochi giorni», spiega l’assessore Scaramuzzi. «Si tratta di un piccolo cantiere pensato non solo per riqualificare ulteriormente uno spazio pubblico già oggetto di altri interventi, ma anche per il suo valore simbolico. La pavimentazione oggetto di donazione, infatti, è realizzata mediante processi di recupero e riutilizzo di scarti industriali. Anche in questo caso, dunque, la collaborazione tra pubblico e privato può migliorare la qualità urbana e il decoro, diffondendo buone pratiche di sostenibilità ambientale».

«Finalmente verrà completata l’area a verde, ma anche ludico sportivo del secondo tratto del giardino dedicato a Monica Dal Maso», commenta la presidente del municipio II, Alessandra Lopez. «Questo spazio consentirà a tutti di coltivare il proprio benessere psicofisico, diventando ancora di più un punto di ritrovo completo e attrezzato. Il nostro obiettivo è, anche attraverso future progettualità, candidare questo giardino a diventare un piccolo rifugio climatico del municipio, per contrastare l’effetto isole di calore urbane».

Scaramuzzi ricorda che l’intervento su viale Kennedy rientra nel più ampio programma di realizzazione e riqualificazione delle aree ludiche e sportive, che negli ultimi mesi ha consentito di inaugurare venti nuovi spazi destinati alla socialità in tutta la città, tra cui quelli situati in piazza della Torre a Torre a Mare, in piazza Umberto, nel parco degli Aquiloni a Picone, nel giardino dedicato a Palmina Martinelli a Poggiofranco, in via Tramonte e in via Cosenza al San Paolo, nel parco per tutti a Torre a Mare, nella pineta San Francesco, in via Livatino a Carbonara, in piazza Capitaneo e in piazza Don Vito Magrassi a Palese, nel giardino Peppino Impastato al Catino, in via Fiore al San Paolo, nel giardino Alan Kurdi in via Carrante, nel parco di Loseto e in via Pantanelli.

Sono attualmente in corso i lavori nell’area giochi Don Vito Marotta a Loseto, in piazza San Francesco a Santo Spirito e nell’area fitness di viale Kennedy. Le prossime aree con interventi in partenza saranno quelle situate in via Carlo Massa al San Paolo e nel giardino Baden Powell alla Madonnella.