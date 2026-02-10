Sono sette i ricorsi depositati al Tar della Puglia contro i risultati delle elezioni regionali dello scorso novembre. I termini sono scaduti ieri e ora la partita si sposta nelle aule del Tribunale amministrativo, dove a maggio sono attese le prime udienze. Al centro delle contestazioni ci sono l’assegnazione dei seggi tra le circoscrizioni provinciali, il premio di maggioranza e il criterio di calcolo della soglia di sbarramento.

Sul primo fronte, quello della ripartizione dei seggi tra le province, chiede il subentro Sergio Blasi, del PD, primo dei non eletti a Lecce con oltre 13mila preferenze, al posto del collega Giovanni Vurchio, eletto nella Bat con circa 3.500 voti. Nella lista Decaro Presidente, Francesca Bottalico, seconda a Bari con 6.700 voti, rivendica il seggio assegnato al foggiano Giulio Scapato, fermo a quota 3.900. In Fratelli d’Italia, invece, Domenico Damascelli, forte di oltre 10.600 preferenze nel collegio barese, chiede il ripescaggio al posto di Andrea Ferri, eletto nella Bat con 4500 voti. Un ricorso di natura diversa è quello presentato da Lucia Parchitelli, 23mila voti ma soltanto quarta a Bari in quota PD, che solleva un dubbio di costituzionalità sulla legge elettorale pugliese. Secondo i suoi legali, il premio di maggioranza assegnato al centrosinistra — 29 seggi su 50 — non rispecchierebbe il risultato elettorale, visto che il presidente Antonio Decaro è stato eletto con il 63,9% dei voti. In base a un criterio proporzionale, alla maggioranza spetterebbero 32 seggi, con una conseguente riduzione della rappresentanza dell’opposizione.

Contestazioni anche sul calcolo della soglia di sbarramento del 4%. A ricorrere sono Alleanza Verdi e Sinistra, per Nichi Vendola e Annagrazia Maraschio, insieme agli esponenti di Avanti Popolari Gianni Stea e Alessandro Leoci. Secondo i ricorrenti, il 4% verrebbe raggiunto se la percentuale fosse calcolata sui voti totali delle liste e non su quelli dei candidati governatori. Se accolti anche solo parzialmente, i ricorsi potrebbero modificare in modo significativo la composizione del Consiglio regionale e aprire un precedente rilevante sulla legge elettorale pugliese.