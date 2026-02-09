Una rievocazione storica, con attori e figuranti in costume, che mette in risalto Gravina in Puglia, tra le dieci finaliste candidate a “Capitale della Cultura Italiana 2028”. Nella città murgiana torna “Passio Christi”, giunta alla 12esima edizione. Centinaia di interpreti rievocheranno le ultime ore di Gesù, passo dopo passo nel borgo antico, riportando in vita le atmosfere del 30 d. C. in Terra Santa. Il centro storico, già set cinematografico internazionale di straordinaria bellezza, è pronto, con struggente realismo, a farsi ancora una volta testimone del tempo, toccando le corde più profonde dell’animo umano. L’edizione 2026, prevista nel mese di marzo, si annuncia particolarmente intensa e ricca di significati. L’associazione ha deciso di coinvolgere gli spettatori in due appuntamenti distinti: la rievocazione dell’Ultima Cena e della Passione di Cristo verranno organizzate in momenti autonomi, per offrire una lettura più ampia e partecipata a cittadini e turisti. Lo scorso anno l’evento ha ottenuto il marchio di qualità “Quality by Puglia”, conferito da EPLI Puglia, riconoscimento d’eccellenza culturale e organizzativa. “La redenzione del Longino”, il centurione di guardia sul Golgota che trafisse il costato di Cristo per poi convertirsi, farà quest’anno da fil rouge, legando ogni fase della manifestazione. “Passio Christi” solo lo scorso anno ha visto la presenza di oltre 20mila persone, provenienti da ogni regione d’Italia.