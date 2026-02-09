Dopo il successo dello scorso anno alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta e dopo gli attesissimi quattro eventi negli stadi di Bibione, Roma, Torino e Milano previsti il prossimo giugno, il gran finale de «La notte di certe notti» di Luciano Ligabue da settembre arriverà nei principali palasport italiani e partirà dall’Arena di Verona.

Quattordici città e quattordici appuntamenti unici che non prevederanno repliche per rendere ogni notte speciale e irripetibile. Una grande festa che partirà il 22 settembre dall’Arena di Verona e che si concluderà il 24 ottobre all’Arena Milano, ultima data live di Ligabue per il 2026.

Le grandi feste partiranno dagli stadi a giugno: il 5 giugno allo stadio comunale di Bibione si terrà la data zero «Certe notti a Bibione», a cui seguiranno i grandi eventi live «Certe notti a Roma» il 12 giugno allo stadio Olimpico, «Certe notti a Torino» il 17 giugno all’Allianz Stadium e «Certe notti a Milano» il 20 giugno, a un anno esatto da Campovolo 2025, allo stadio San Siro, già sold out.

Le celebrazioni per il trentennale di «Certe notti» e dell’album «Buon compleanno Elvis», che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della carriera del Liga, e il ventennale del primo Campovolo proseguiranno a settembre e ottobre con un tour che si preannuncia imperdibile.

Tra le date dei palasport figura anche Bari, dove Ligabue si esibirà il 18 ottobre al Pala Florio. Il tour toccherà anche Verona il 22 settembre, Padova il 25, Bergamo il 27, Genova il 29, Livorno il 1° ottobre, Pesaro il 3, Firenze il 6, Mantova l’8, Bologna il 10, Messina il 14, Eboli il 16, Ancona il 20 e si concluderà a Milano il 24 ottobre.

In attesa dei live italiani, nel mese di maggio Ligabue farà il giro dell’Europa con «Certe notti in Europa», un tour che partirà da Barcellona e toccerà Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo.

Il 6 maggio il Liga sarà inoltre protagonista de «La prima notte – Music Opening Ceremony», uno show unico che inaugurerà il palco della nuovissima Arena Milano nel quartiere Santa Giulia. Sarà il primo artista a esibirsi in questa spettacolare venue, segnando così l’inizio di una nuova era per il live entertainment in Italia.

I biglietti per i live nei palasport italiani e all’Arena di Verona saranno disponibili dalle ore 11.00 di giovedì 12 febbraio su Ticketone e punti vendita abituali. Per gli iscritti al BarMario i biglietti saranno disponibili dalle ore 11.00 di martedì 10 febbraio.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners e Zoo Aperto. Frecciarossa è treno ufficiale del tour. Radiofreccia e RTL 102.5 sono le radio ufficiali del tour.