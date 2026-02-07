I due feretri disposti l’uno accanto all’altro, insieme anche nel giorno del loro ultimo viaggio. La comunità di Adelfia si è raccolta attorno a Rocco Lotito e Antonella Costantini, i coniugi anziani di 89 e 92 anni, morti una settimana fa (il 31 gennaio) nell’incendio della loro abitazione dopo l’esplosione di una bombola di gas. Le esequie si sono svolte nella parrocchia di San Nicola. Una celebrazione sobria e vissuta con grande commozione. Anche all’uscita dalla chiesa, i coniugi hanno camminato insieme, l’uno accanto all’altra, come nella vita.

Il sindaco di Adelfia ha proclamato il lutto cittadino.

Intanto sull’esplosione vanno avanti le indagini della procura di Bari. Nei giorni scorsi sono state eseguite le autopsie sui corpi carbonizzati dei due anziani, mentre si attende l’esito degli accertamenti tecnici fatti dai vigili del fuoco nell’abitazione andata a fuoco in via Oberdan. L’ipotesi è quella di una manovra sbagliata fatta dall’89enne durante la sostituzione di una bombola di gas che avrebbe causato due esplosioni consecutive che hanno sventrato l’edificio e il successivo incendio che ha ucciso la coppia.

Il servizio.