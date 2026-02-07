Si prosegue sull’iter ribadito più volte dal Presidente della Regione Antonio Decaro: azzerata la precedente selezione, pubblicato il nuovo avviso pubblico per creare ex novo un elenco da cui scegliere i direttori generali delle ASL pugliesi già in regime di proroga da diversi mesi. E’ di ieri pomeriggio, infatti, la firma per riaprire le procedure di selezione che tante polemiche aveva già creato in campagna elettorale tra la vecchia e l’ipotetica nuova gestione politica della Regione.

Per ora si resta con i commissari, dunque, nelle ASL di Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e nella BAT oltre che nell’Ospedale “Riuniti” di Foggia, l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari e l’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte. La nuova nomina a commissari per i direttori generali già in proroga avrà comunque validità ancora una volta temporanea, come spiegano in una nota dalla Regione Puglia, sino alla fine della procedura di selezione che dovrà chiudersi necessariamente entro il 31 marzo prossimo.

Un tema particolarmente delicato considerando che sino alle nuove nomine, per sei aziende su otto, sarà trascorso quasi un anno di commissariamento. Elemento questo che ha inevitabilmente condizionato anche le scelte strategiche, ingessando spesso gli interventi necessari. Comunque l’elenco già predisposto con la vecchia amministrazione Emiliano sarà azzerato e tutti gli interessati dovranno riproporre la propria candidatura. A breve sarà poi nominata anche la commissione regionale che dovrà valutare le richieste e mettere a disposizione del presidente della giunta regionale Antonio Decaro una rosa di candidati da cui scegliere. Nell’elenco non ci saranno sicuramente coloro i quali hanno ricoperto già due mandati consecutivi nel ruolo di direttore generale di una azienda sanitaria.