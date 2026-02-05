Sono stati distribuiti, a Bari, indumenti e coperte a 47 persone senza dimora, somministrati 40 kit termici e consegnati 100 sacchi di legna nei campi Rom. La ripartizione Servizi alla persona ha reso noti i dati relativi ad alcuni degli interventi realizzati nell’ambito del Piano operativo cittadino per l’emergenza freddo predisposto dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari per consentire alle persone senza dimora e ai soggetti più fragili di fronteggiare in condizioni migliori le basse temperature di questi giorni. In particolare, nel periodo compreso tra il 4 dicembre e il 30 gennaio scorsi, l’Unità di strada comunale “Care for people”, impegnata sul territorio cittadino in forma itinerante sette giorni su sette, dalle ore 18 alle 24, durante le attività di monitoraggio ha registrato 474 contatti con persone che versano in condizioni di marginalità estrema. Gli operatori del servizio, finanziato dall’assessorato al Welfare e gestito dalla società cooperativa Caps, oltre a offrire le consuete attività di sostegno e orientamento, compresa la somministrazione di bevande calde, hanno distribuito indumenti e coperte a 47 persone e consegnato 40 kit con indumenti e accessori realizzati per trattenere il calore corporeo e ridurre i rischi legati all’esposizione costante al freddo: si tratta di un borsone trasportabile a spalla o come borsa, una maglia e una calzamaglia termiche create con tessuti a elevata capacità isolante e traspirante, quattro paia di calze termiche prodotte con materiali resistenti all’usura, uno scaldacollo, un cappello, un paio di guanti e una coperta in materiale tecnico, leggera e facilmente comprimibile. Infine, presso i campi rom della città, l’Unità di strada ha consegnato 100 sacchi di legna da ardere da 20 kg ciascuno.